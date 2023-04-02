Де Дзерби: «На поле была лишь одна команда»

В двадцать девятом туре английского чемпионата вничью разошлись две не очень раскрученные, но очень убедительные в текущем сезоне команды - «Брайтон» и «Брентфорд». Наставник «чаек» Роберто де Дзерби считает, что его команда действовала на поле куда зрелищнее, нежели соперник.

- Отличное очко, потому что был красивый футбол, хотя мы заслуживали победу. Сегодня мы показывали фантастическую игру, я очень доволен выступлением команды. Нам надо прибавить в обороне, потому что соперник забил три мяча, хоти они и сами, наверное, не знают, как это получилось. Мы были единственной командой на поле, - считает де Дзерби, слова которого цитирует BBC Sport.