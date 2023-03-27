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«Брайтон» будет открыт к продаже Макаллистера и Кайседо ближайшим летом

27 Марта 2023 • 15:27 Комментировать
Брайтон
...
Брентфорд
01.04 17:00

«Брайтон» в следующее межсезонье будет готов расстаться со своими двумя полузащитниками, которые находятся на радаре у многих топ-клубов. Речь идёт об Алексисе Макаллистере и Мойсесе Кайседо, которых «чайки» не отпустили в январское трансферное окно.

В услугах Макаллистера и Кайседо заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что «Брайтон» летом будет готов отпустить обоих футболистов.

Напомним, за Кайседо «чайки» хотят выручить около 100 миллионов евро. За Макаллистера команда Роберто де Дзерби будет просить минимум 60 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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БРАЙТОН БРЕНТФОРД
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