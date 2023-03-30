«Интер» не планирует обращаться к де Дзерби в случае отставки Индзаги

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не возглавит «Интер» в ближайшем будущем.

Итальянский специалист, занимающий свой пост у руля «чаек» с сентября прошлого года, считался одним из основных кандидатов на должность нового наставника «Интера», если Симоне Индзаги будет уволен. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, руководство «нерадзурри» не планирует обращаться к де Дзерби летом. Ожидается, что 43-летний рулевой продолжит работу в Англии в следующем сезоне.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до 2026 года. Симоне Индзаги связан с «Интером» договором, действующим до 2024 года.