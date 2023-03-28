Макаллистер интересен четырём топ-клубам

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер интересен четырём клубам.

Известно, что предстоящим летом аргентинец с высокой вероятностью сменит клубную прописку, что также подтверждал его отец. Согласно данным TeamTalk, на сегодняшний день главными претендентами на 24-летнего футболиста считаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», недавно пополнившие список заинтересованных, а также «Челси» и «Ювентус».

Трансферная стоимость Алексиса Макаллистера оценивается экспертами портала Transfermarkt в 42 млн евро. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги хавбек принял участие в 22 матчах, записав себе в актив семь забитых мячей и одну голевую передачу.