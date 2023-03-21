Джеко и де Врей пока далеки от нового контракта с «Интером»

Два футболиста миланского «Интера» рискуют покинуть команду на правах свободных агентов в конце сезона. По информации от La Gazzetta dello Sport, нападающий Эдин Джеко и центральный защитник Стефан де Врей пока далеко и от достижения соглашения по новому контракту.

Действующие договоры де Врея и Джеко истекают в конце сезона. Миланский клуб пока не может удовлетворить требования игроков по новому контракту.

Джеко в нынешнем сезоне отметился семью голами и тремя ассистами в итальянской Серии А. Босниец проводит свой второй сезон за команду Симоне Индзаги.

Что касается де Врея, на счету один гол в 16 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата.