Пальюка: «Онана должен быть продан, если «Интер» получит достойное предложение»

Знаменитый итальянский экс-голкипер Джанлука Пальюка высказался о будущем в клубе Андре Онана.

26-летний камерунский вратарь «нерадзурри» интересен грандам английским «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Я бы продал его, если бы поступило выгодное предложение. Очевидно, что его потребуется кем-то заменить, но это вполне возможно, и я бы легко согласился на продажу.

Да, он стабилен, не совершает грубых ошибок, но, на мой взгляд, мог бы играть лучше. Он быстр и ловок, но слишком часто отбивает мяч, когда его можно поймать», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Пальюка.

Андре Онана связан с «Интером» контрактом до 2027 года.