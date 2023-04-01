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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» пристально следит за ситуацией с Бастони

01 Апреля 2023 • 09:54 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
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Через 8 ч. 21 мин.

Французский «ПСЖ» внимательно следит за ситуацией с контрактом защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони. Напомним, итальянец не может согласовать с руководством своего клуба условия нового соглашения.

Нынешний контракт Бастони с «Интером» истекает в конце следующего сезона, что делает игрока очень привлекательным вариантом для других клубов на трансферном рынке. По информации от FC Inter News, «ПСЖ» может побороться за Алессандро, если получит сигналы от окружения защитника.

Напомним, со следующего сезона игроком «ПСЖ» станет другой нынешний защитник «Интера» – Милан Шкриньяр, который перейдёт свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Алессандро Бастони
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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