«ПСЖ» пристально следит за ситуацией с Бастони

Французский «ПСЖ» внимательно следит за ситуацией с контрактом защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони. Напомним, итальянец не может согласовать с руководством своего клуба условия нового соглашения.

Нынешний контракт Бастони с «Интером» истекает в конце следующего сезона, что делает игрока очень привлекательным вариантом для других клубов на трансферном рынке. По информации от FC Inter News, «ПСЖ» может побороться за Алессандро, если получит сигналы от окружения защитника.

Напомним, со следующего сезона игроком «ПСЖ» станет другой нынешний защитник «Интера» – Милан Шкриньяр, который перейдёт свободным агентом.