Стало известно, как долго не сможет играть Чалханоглу

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу пропустит ближайшие матчи команды.

29-летний футболист получил повреждение в поединке за сборную Турции против Хорватии, который прошёл 28 марта. Согласно сведениям Sky Sport, опасения медицинского штаба «Интера» подтвердились – хавбек пропустит от 15 до 20 дней. Отмечается, что футболист ставит себе задачу вернуться в строй до ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится 19 апреля в Милане.

Хакан Чалханоглу принял участие в 36 встречах «нерадзурри» в текущем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.