«Интер» опасается, что Чалханоглу может пропустить до трёх матчей

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу может пропустить до трёх матчей из-за мышечного повреждения. Об этом сообщает в социальных сетях итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, Чалханоглу получил мышечную травму в последнем матче за сборную Турции. Сегодня полузащитник должен пройти дополнительное обследование, которое выявит степень серьёзности повреждения. «Интер» надеется, что Хакан сможет восстановиться хотя бы к первому матчу против лиссабонской «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Чалханоглу в этом сезоне отметился двумя голами и пятью результативными передачами.