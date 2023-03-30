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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» опасается, что Чалханоглу может пропустить до трёх матчей

30 Марта 2023 • 11:02 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
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01.04 19:00

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу может пропустить до трёх матчей из-за мышечного повреждения. Об этом сообщает в социальных сетях итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, Чалханоглу получил мышечную травму в последнем матче за сборную Турции. Сегодня полузащитник должен пройти дополнительное обследование, которое выявит степень серьёзности повреждения. «Интер» надеется, что Хакан сможет восстановиться хотя бы к первому матчу против лиссабонской «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Чалханоглу в этом сезоне отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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