Консейсау может покинуть «Порту» – к тренеру уже присматривается клуб Серии А

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может покинуть свой пост в скором времени.

Португальский специалист рассматривает возможность ухода в связи с заявлением президента «драконов» о том, что клуб не планирует тратить значительные средства на трансферы. Согласно сведениям Record, при определённом стечении обстоятельств Консейсау оставит должность в период паузы на матчи сборных. За рулевым следит миланский «Интер», изучающий кандидатуры потенциальных сменщиков Симоне Индзаги.

Именно «Интер» стал обидчиком «Порту» в прошедшем недавно противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов, которое завершилось победой итальянского коллектива с общим счётом 1:0.