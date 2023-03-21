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Чемпионат Италии. Серия А

Консейсау может покинуть «Порту» – к тренеру уже присматривается клуб Серии А

21 Марта 2023 • 23:28 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может покинуть свой пост в скором времени.

Португальский специалист рассматривает возможность ухода в связи с заявлением президента «драконов» о том, что клуб не планирует тратить значительные средства на трансферы. Согласно сведениям Record, при определённом стечении обстоятельств Консейсау оставит должность в период паузы на матчи сборных. За рулевым следит миланский «Интер», изучающий кандидатуры потенциальных сменщиков Симоне Индзаги.

Именно «Интер» стал обидчиком «Порту» в прошедшем недавно противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов, которое завершилось победой итальянского коллектива с общим счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Сержиу Консейсау
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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