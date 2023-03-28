Новая зарплата Чалханоглу в «Интере» составит 6 миллионов евро в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать в миланском «Интере» полузащитник Хакан Чалханоглу по новому контракту. По информации от журналиста Николо Скиры, годовой оклад турка составит 6 миллионов евро. Для сравнения, в данный момент хавбек за указанній отрезок получает 9,26 миллионов.

Чалханоглу согласился пойти на понижение зарплаты, что может помочь «Интеру» сократить расходы и стабилизировать финансовую ситуацию. Напомним, турецкий хавбек ранее выступал за «Милан», после чего на правах свободного агента присоединился к «нерадзурри».

Чалханоглу успел выиграть с «Интером» кубок и суперкубок Италии.