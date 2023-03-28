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Чемпионат Италии. Серия А

Новая зарплата Чалханоглу в «Интере» составит 6 миллионов евро в год

28 Марта 2023 • 10:14 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Стало известно, сколько будет зарабатывать в миланском «Интере» полузащитник Хакан Чалханоглу по новому контракту. По информации от журналиста Николо Скиры, годовой оклад турка составит 6 миллионов евро. Для сравнения, в данный момент хавбек за указанній отрезок получает 9,26 миллионов.

Чалханоглу согласился пойти на понижение зарплаты, что может помочь «Интеру» сократить расходы и стабилизировать финансовую ситуацию. Напомним, турецкий хавбек ранее выступал за «Милан», после чего на правах свободного агента присоединился к «нерадзурри».

Чалханоглу успел выиграть с «Интером» кубок и суперкубок Италии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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