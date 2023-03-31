Лукаку любой ценой хочет остаться в «Интере»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку намерен остаться в своей нынешней команде любой ценой. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды из лондонского «Челси». Проблема состоит в том, что «нерадзурри» пока совсем не намерены выкупать игрока на постоянной основе или даже продлевать аренду, ведь бельгиец не впечатляет руководством в этой кампании.

На счету Лукаку всего три гола и один ассист в чемпионате Италии. Большую часть первой половины сезона бельгиец пропустил из-за различных травм. В «Челси» тоже ясно дали понять, что больше не рассчитывают на форварда.