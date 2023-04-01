«Интер» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Фиорентина
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Протокол игры
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело•Мхитарян Генрих•Госенс Робин•Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Кастровилли Гаэтано•Мандрагора Роландо•Иконе Жонатан•Бонавентура Джакомо•Сапонара Риккардо•Кабрал Артур
01 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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