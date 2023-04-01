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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

01 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Интер Милан
0:0
Фиорентина
1 1.93 X 3.25 2 4.50
перерыв

В рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Фиорентину».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан0:0Фиорентина
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоБрозович МарселоМхитарян ГенрихГосенс РобинЛукаку РомелуКорреа Хоакин
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаМартинес ЛаутароКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович СамирДжеко Эдин
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас IIРоша Игор IIБираги КристианоКастровилли ГаэтаноМандрагора РоландоИконе ЖонатанБонавентура ДжакомоСапонара РиккардоКабрал Артур
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаМиленкович НиколаКуаме КристианГонсалес НиколасСоттиль РикардоАмрабат СофьянБьянко АлессандроБрекало ЙосипТерзич АлексаБарак АнтонинВенути Лоренцо
01 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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1
3
4.90 4.10 1.70
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Перерыв
Интер Милан Интер Милан
Фиорентина Фиорентина
0
0
1.71 3.95 4.90
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