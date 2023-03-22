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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги, скорее всего, покинет «Интер» в конце сезона

22 Марта 2023 • 10:47 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги с большой долей вероятности в конце сезона останется без работы. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство «нерадзурри» недовольно работой итальянского специалиста.

Верхушка «Интера» считает, что Индзаги мог выдать куда более убедительные результаты, учитывая то, какой состав имеется в его распоряжении. Напомним, отставание «нерадзурри» в Серии А от лидирующего «Наполи» составляет 21 очко.

Среди кандидатов на замену Индзаги в данный момент рассматривается бывший хавбек «Интера» Тьяго Мотта, ныне возглавляющий «Болонью». Также ходили слухи о возможном приглашении Сержиу Консейсау из «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1)
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InterSan
22 Марта 2023 в 10:53
Объективно - да, развитие очень слабое. И раз уж в следующем сезоне денег будет ещё меньше - с Индзаги будет борьба за 4-ое место.
В ЛЧ - несколько хороших матчей и везение с Порту.
В Сериале - постыдное отставание от Наполи и отсутствие плана В.
Можно сослаться на отсутствие денег ......но состав , в целом, приемлемый и хотелось большего.
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