Индзаги, скорее всего, покинет «Интер» в конце сезона

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги с большой долей вероятности в конце сезона останется без работы. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство «нерадзурри» недовольно работой итальянского специалиста.

Верхушка «Интера» считает, что Индзаги мог выдать куда более убедительные результаты, учитывая то, какой состав имеется в его распоряжении. Напомним, отставание «нерадзурри» в Серии А от лидирующего «Наполи» составляет 21 очко.

Среди кандидатов на замену Индзаги в данный момент рассматривается бывший хавбек «Интера» Тьяго Мотта, ныне возглавляющий «Болонью». Также ходили слухи о возможном приглашении Сержиу Консейсау из «Порту».