Дюмфрис намерен покинуть «Интер» летом

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис планирует сменить клуб в летнее трансферное окно.

26-летний футболист, на которого ранее претендовали «Челси» и «Манчестер Юнайтед», недавно сменил агента. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, нидерландец настроен покинуть «Интер» после завершения сезона, а Премьер-лига остаётся для него приоритетным вариантом продолжения карьеры. Впрочем, никаких конкретных предложений пока нет.

Дензел Дюмфрис выступает за «Интер» с 2021 года. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро.