Тюрам не перейдёт в «Интер»

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам не перейдёт в миланский «Интер» в конце сезона. По информации от журналиста Марка Бардзаги, переход француза на «Джузеппе Меацца» не состоится.

В конце сезона Тюрам станет свободным агентом, но его новым клубом будет не «Интер». Ранее игрока просматривали клубы из разных чемпионатов, включая Ла Лигу и Английскую премьер-лигу. «Интер», в свою очередь, более нацелен на трансфер нападающего сборной Италии Матео Ретеги, который выступает в Аргентине за «Тигре».

Тюрам в этом сезоне забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи в чемпионате Германии.