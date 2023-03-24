«Лацио» заинтересован в полузащитнике «Интера»

Римский «Лацио» заинтересован в трансфере полузащитника миланского «Интера» Роберто Гальярдини. По информации от La Gazzetta dello Sport, «бьянкочелести» всерьёз заинтересованы в приглашении итальянца.

Гальярдини в конце сезона станет свободным агентом, а «Лацио» как раз был бы не против усилиться итальянцем на бесплатной основе. Роберто вряд ли будет продлевать свой истекающий контракт с «Интером».

Гальярдини в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. 28-летний полузащитник ранее также выступал за другой итальянский клуб – «Аталанту».