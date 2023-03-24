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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» заинтересован в полузащитнике «Интера»

24 Марта 2023 • 12:22 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Римский «Лацио» заинтересован в трансфере полузащитника миланского «Интера» Роберто Гальярдини. По информации от La Gazzetta dello Sport, «бьянкочелести» всерьёз заинтересованы в приглашении итальянца.

Гальярдини в конце сезона станет свободным агентом, а «Лацио» как раз был бы не против усилиться итальянцем на бесплатной основе. Роберто вряд ли будет продлевать свой истекающий контракт с «Интером».

Гальярдини в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. 28-летний полузащитник ранее также выступал за другой итальянский клуб – «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Роберто Гальярдини трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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