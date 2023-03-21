Известный инсайдер рассказал, кто может заменить Индзаги в «Интере»

Инсайдер Джанлука ди Марцио рассказал о возможном назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера «Интера».

В текущем сезоне команда Симоне Индзаги нестабильно выступает в Серии А – отставание от лидирующего «Наполи» составляет 21 очко после 27 туров. Несмотря на выход «нерадзурри» в четвертьфинал Лиги чемпионов, клуб может сменить тренера после завершения кампании. Как сообщает ди Марцио, одним из главных кандидатов является Мотта, ныне возглавляющий «Болонью»: «Не удивлюсь, если он станет тренером «Интера» этим летом. Клуб продолжает за ним следить и тщательно изучает его характеристики. Он определённо будет среди кандидатов в случае ухода Индзаги», – цитирует TMW инсайдера.