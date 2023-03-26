«Интер» занимается поиском нового центрального защитника на следующий сезон.

Как давно известно, Милан Шкриньяр покинет команду после завершения кампании, так как отказался продлевать контракт и уже заключил договор с «Пари Сен-Жермен». Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, в настоящий момент руководство «нерадзурри» рассматривает на роль сменщика словака Умара Соле («Ред Булл Зальцбург»), Мериха Демирала («Аталанта») и Иньиго Мартинеса («Атлетик» Бильбао).

Стоимость игроков оценивается порталом Transfermarkt в 15, 25 и 18 млн евро соответственно, однако Мартинес будет доступен в качестве свободного агента.