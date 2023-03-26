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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» обозначил трёх игроков, которые могут быть подписаны в качестве замены Шкриньяру слухи

26 Марта 2023 • 01:29 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

«Интер» занимается поиском нового центрального защитника на следующий сезон.

Как давно известно, Милан Шкриньяр покинет команду после завершения кампании, так как отказался продлевать контракт и уже заключил договор с «Пари Сен-Жермен». Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, в настоящий момент руководство «нерадзурри» рассматривает на роль сменщика словака Умара Соле («Ред Булл Зальцбург»), Мериха Демирала («Аталанта») и Иньиго Мартинеса («Атлетик» Бильбао).

Стоимость игроков оценивается порталом Transfermarkt в 15, 25 и 18 млн евро соответственно, однако Мартинес будет доступен в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иньиго Мартинес Милан Шкриньяр Мерих Демирал Умар Соле
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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