Моратти: «Конечно, Индзаги - проблема»

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти считает, что одной из причин неудачных выступлений «Интера» в чемпионате является кризис идей Симоне Индзаги, наставника клуба. Он согласился с тем, что Индзаги можно назвать проблемой «Интера».

- Можно ли назвать Индзаги проблемой? Да, потому что он отвечает за результаты. А его результаты не убеждают. В последнем матче мне не понравилось отсутствие злости на поле. Игроки как будто участвовали в товарищеском матче. Так не побеждают, - цитирует слова Моратти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Накануне «Интер» проиграл в домашнем матче «Фиорентине».