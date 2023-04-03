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Чемпионат Италии. Серия А

Моратти: «Конечно, Индзаги - проблема»

03 Апреля 2023 • 23:18 Комментировать
Интер Милан
0:1
Фиорентина
окончен

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти считает, что одной из причин неудачных выступлений «Интера» в чемпионате является кризис идей Симоне Индзаги, наставника клуба. Он согласился с тем, что Индзаги можно назвать проблемой «Интера».

- Можно ли назвать Индзаги проблемой? Да, потому что он отвечает за результаты. А его результаты не убеждают. В последнем матче мне не понравилось отсутствие злости на поле. Игроки как будто участвовали в товарищеском матче. Так не побеждают, - цитирует слова Моратти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Накануне «Интер» проиграл в домашнем матче «Фиорентине».  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Массимо Моратти Симоне Индзаги
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