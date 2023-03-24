«Интер» хочет приобрести Орсолини вместо Корреа

Миланский «Интер» следующим летом планирует немного изменить атакующую линию. Ранее сообщалось, что нападающий Хоакин Корреа должен уйти в аренду. По информации от La Gazzetta dello Sport, аргентинца в команде должен заменить полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини.

26-летний итальянец достаточно давно находится на радаре у многих топ-клубов. Ближе всего к его трансферу была «Фиорентина», но в 2021 году сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Орсолини отметился семью голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А. Футболист проводит свой шестой сезон за «Болонью». Ранее Орсолини также выступал за «Аталанту».