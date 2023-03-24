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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет приобрести Орсолини вместо Корреа

24 Марта 2023 • 10:41 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Миланский «Интер» следующим летом планирует немного изменить атакующую линию. Ранее сообщалось, что нападающий Хоакин Корреа должен уйти в аренду. По информации от La Gazzetta dello Sport, аргентинца в команде должен заменить полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини.

26-летний итальянец достаточно давно находится на радаре у многих топ-клубов. Ближе всего к его трансферу была «Фиорентина», но в 2021 году сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Орсолини отметился семью голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А. Футболист проводит свой шестой сезон за «Болонью». Ранее Орсолини также выступал за «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Хоакин Корреа Риккардо Орсолини
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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