Онана может вернуться в сборную Камеруна в сентябре

Голкипер «Интера» Андре Онана в скором будущем может вновь сыграть за сборную Камеруна.

26-летний футболист не выступал за национальную команду своей страны с матча чемпионата мира против Швейцарии – затем случился конфликт с главным тренером Ригобером Сонгом. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, Онана могут вернуть в сборную Камеруна в сентябре, поскольку довольны его игрой в «Интере».

Андре Онана провёл 34 матча за камерунцев с момента дебюта в 2016 году. В составе «Интера» он появился на поле 28 раз в текущей кампании во всех турнирах, пропустив 23 мяча и 14 раз сохранив ворота в неприкосновенности.