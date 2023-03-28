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Чемпионат Италии. Серия А

Онана может вернуться в сборную Камеруна в сентябре

28 Марта 2023 • 22:36 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Голкипер «Интера» Андре Онана в скором будущем может вновь сыграть за сборную Камеруна.

26-летний футболист не выступал за национальную команду своей страны с матча чемпионата мира против Швейцарии – затем случился конфликт с главным тренером Ригобером Сонгом. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, Онана могут вернуть в сборную Камеруна в сентябре, поскольку довольны его игрой в «Интере».

Андре Онана провёл 34 матча за камерунцев с момента дебюта в 2016 году. В составе «Интера» он появился на поле 28 раз в текущей кампании во всех турнирах, пропустив 23 мяча и 14 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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