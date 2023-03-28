Бастони не может согласовать новый контракт с «Интером»

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони пока не может согласовать со своей командой условия нового контракта. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год, тогда как «нерадзурри» максимум готовы предложить на полтора миллиона меньше.

Контракт Бастони с «Интером» истекает в конце следующего сезона. Прошлым летом итальянец вполне мог покинуть команду и перейти в лондонский «Тоттенхэм», где его ждал бывший тренер Антонио Конте. Тем не менее, 23-летний защитник решил остаться, но уже следующим летом может вновь задуматься об уходе.