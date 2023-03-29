Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Бастони: «Алессандро – фанат «Интера», он хочет остаться»

29 Марта 2023 • 15:58 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Туллио Тинти, агент центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони, заявил о том, что его клиент хочет остаться в миланском клубе. Напомним, у итальянца в конце следующего сезона заканчивается контракт с «нерадзурри».

«Впереди нас ждёт ещё много встреч с руководством. Алессандро является фанатом «Интера» и хочет остаться в команде. Фанатам не нужно паниковать», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Бастони отказался подписывать с «Интером» новый контракт. Итальянец хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год, но «нерадзурри» пока не готовы пойти на такие условия.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
16:18 · Италия. Серия А
Агенты Жиру проводят встречу с боссами «Милана»
16:16 · Англия. Премьер-лига
Вьери: «Конте привык конфликтовать со всеми, такой у него характер»
15:58 · Италия. Серия А
Агент Бастони: «Алессандро – фанат «Интера», он хочет остаться»
14:32 · Италия. Серия А
Моуринью принял решение о своём будущем
14:01 · Италия. Серия А
Хвича будет зарабатывать 4 миллиона евро в год по новому контракту с «Наполи»
13:43 · Италия. Серия А
Хвича согласился продлить контракт с «Наполи»
11:48 · Италия. Серия А
«Милан» установил дедлайн переговоров с Леау
11:14 · Италия. Серия А
Хвича выбрал между Роналду и Месси
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не ведёт переговоры о трансфере Брозовича
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет заменить Шкриньяра игроком «Челси»
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл нового нападающего
06:40 · Италия. Серия А
Эранио: «Конечно, Спаллетти не хотел «Милан» в соперники»
06:07 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Хочу тоже кое-что доказать»
05:19 · Италия. Серия А
Фёллер: «Сейчас «Наполи» столь же силён, как «Бавария»
04:29 · Италия. Серия А
Берлускони госпитализировали, но вскоре выписали
Все новости
Рекомендуем