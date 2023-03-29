Агент Бастони: «Алессандро – фанат «Интера», он хочет остаться»

Туллио Тинти, агент центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони, заявил о том, что его клиент хочет остаться в миланском клубе. Напомним, у итальянца в конце следующего сезона заканчивается контракт с «нерадзурри».

«Впереди нас ждёт ещё много встреч с руководством. Алессандро является фанатом «Интера» и хочет остаться в команде. Фанатам не нужно паниковать», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Бастони отказался подписывать с «Интером» новый контракт. Итальянец хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год, но «нерадзурри» пока не готовы пойти на такие условия.