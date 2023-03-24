«Интер» хочет взять Кесси в аренду

Миланский «Интер» хочет арендовать у каталонской «Барселоны» полузащитника Франка Кесси, который в последнее время начал получать больше игрового времени. По информации от Football Italia, «нерадзурри» хотят арендовать футболиста при условии, что «сине-гранатовые» будут покрывать часть его зарплаты.

Напомним, Кесси провёл в Серии А несколько лет, выступая за «Аталанту» и «Милан». В стане последних ивуариец в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии, обойдя в гонке за золотые медали «Интер».

В нынешнем сезоне Кесси отметился голом и результативной передачей в Ла Лиге. В последнем туре Франк забил победный гол в ворота мадридского «Реала».