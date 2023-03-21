«Интер» хочет выкупить Ачерби у «Лацио»

Миланский «Интер» в конце сезона намерен выкупить защитника Франческо Ачерби, права на которого до сих пор принадлежат римскому «Лацио». В этом сезоне итальянец выступает за «нерадзурри» в аренде.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «Интер» решительно намерен выкупить Ачерби в конце сезона. Тренерский штаб «нерадзурри» впечатлён выступлениями ветерана в этой кампании.

Сам Ачерби ранее тоже заявил, что открыт к тому, чтобы остаться в команде Симоне Индзаги на постоянной основе. В этом сезоне Франческо провёл 20 матчей в чемпионате Италии, где отметился одной результативной передачей.