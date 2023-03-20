Манчини: «Нельзя говорить о возрождении итальянского футбола»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выход сразу трёх итальянских клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, что до этой стадии главного клубного турнира Европы дошли «Милан», «Интер» и «Наполи».

Манчини не согласен с мнением, что итальянский футбол сейчас переживает возрождение.

«Если бы 33 итальянских футболиста были на поле — то, может быть. Даже 50% от этого количества было бы достаточно», — сказал Манчини на пресс-конференции.

Отметим, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира, который проходил в конце прошлого года в Катаре. Тем не менее «Скуадра Адзурра» является действующим чемпионом Европы.