Онане исполнилось 27 - «Интер» поздравил голкипера

Камерунскому голкиперу миланского «Интера» Андре Онана исполнилось сегодня 27 лет - и его с этим поздравила пресс-служба миланского клуба.

- Наши поздравления, Андре Онана! - написала пресс-служба «Интера».

Возможно, поздравления были столь скромными и лаконичными потому что накануне «Интер» проиграл «Фиорентине» в матче чемпионата Италии, что вряд ли добавило кому праздничного настроения. Онана выступает за миланский клуб с прошлого года, он уже успел стать обладателем Суперкубка Италии в составе своей новой команды. Ранее он защищал цвета амстердамского «Аякса».