«Фиорентина» сменит стадион на два сезона

Итальянская «Фиорентина» со следующего футбольного сезона переедет на новую арену. Причина в том, что нынешний домашний стадион «фиалок» «Артемио Франки» будет реконструирован, а процесс ремонта 43-тысячной арены растянется на два года.

Как пишет Football Italia, работы по реконструкции стартуют уже в конце текущего футбольного сезона. Правда, на какой стадион переедет команда из Флоренции пока не ясно.

В текущем сезоне «фиалки» движутся в Серии А на девятой строчке, в активе флорентийской команды – 37 набранных очков после 27 встреч.

В Лиге конференций УЕФА команда пробилась в четвертьфинал, где сыграет с польским «Лехом» из города Познань.