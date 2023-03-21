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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» сменит стадион на два сезона

21 Марта 2023 • 21:24 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Итальянская «Фиорентина» со следующего футбольного сезона переедет на новую арену. Причина в том, что нынешний домашний стадион «фиалок» «Артемио Франки» будет реконструирован, а процесс ремонта 43-тысячной арены растянется на два года.

Как пишет Football Italia, работы по реконструкции стартуют уже в конце текущего футбольного сезона. Правда, на какой стадион переедет команда из Флоренции пока не ясно.

В текущем сезоне «фиалки» движутся в Серии А на девятой строчке, в активе флорентийской команды – 37 набранных очков после 27 встреч.

В Лиге конференций УЕФА команда пробилась в четвертьфинал, где сыграет с польским «Лехом» из города Познань.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Артемио Франки
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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