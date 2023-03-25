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Чемпионат Италии. Серия А

Скауты «Барселоны» будут просматривать Амрабата и Роке в матче Марокко – Бразилия

25 Марта 2023 • 14:04 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Каталонская «Барселона» отправит своих скаутов на матч между сборными Марокко и Бразилии. По информации от испанского издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» будут просматривать полузащитника Софьяна Амрабата, который впечатлил каталонскую команду во время чемпионата мира, когда помог Марокко дойти до полуфинала.

Помимо Амрабата скауты «Барселоны» также будут просматривать молодого форварда сборной Бразилии Витора Роке, который является одной из главных целей «сине-гранатовых» на грядущее лето.

Напомним, Амрабат выступает за «Фиорентину», а Роке играет на родине за «Атлетико Паранаэнсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Атлетико Паранаэнсе Софьян Амрабат Витор Роке
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