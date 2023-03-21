Хоакин Корреа может покинуть «Интер» летом на правах аренды

Нападающий миланского «Интера» Хоакин Корреа летом может оказаться в другой команде. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» планируют отправить футболиста в аренду.

Напомним, Корреа присоединился к «Интеру» летом 2021 года из римского «Лацио» вслед за своим тренером Симоне Индзаги. В нынешнем сезоне Хоакин не получает стабильной игровой практики, а если «нерадзурри» уволят тренера в конце кампании, положение Корреи станет ещё сложнее.

Отмечается, что миланский «Интер» хочет сдать Хоакина в аренду в иностранный клуб, так как не хочет усиливать своих конкурентов.