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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов продлить контракт 38-летнего Хандановича

31 Марта 2023 • 22:38 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
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Через 18 ч. 57 мин.

Голкипер «Интера» Самир Ханданович может остаться в клубе на следующий сезон.

Словенец нечасто появляется на поле в текущей кампании, однако боссы «россонери» готовы сохранить ветерана в роли запасного стража ворот. По данным La Gazzetta dello Sport, в скором времени Хандановичу может быть предложен новый однолетний договор. Зарплата 38-летнего игрока, как ожидается, сократится примерно вдвое по сравнению с нынешней (2,5 млн евро в год).

Самир Ханданович принял участие в десяти матчах «Интера» в нынешнем сезоне, пропустив 16 голов. Действующий контракт вратаря истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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