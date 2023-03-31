«Интер» готов продлить контракт 38-летнего Хандановича

Голкипер «Интера» Самир Ханданович может остаться в клубе на следующий сезон.

Словенец нечасто появляется на поле в текущей кампании, однако боссы «россонери» готовы сохранить ветерана в роли запасного стража ворот. По данным La Gazzetta dello Sport, в скором времени Хандановичу может быть предложен новый однолетний договор. Зарплата 38-летнего игрока, как ожидается, сократится примерно вдвое по сравнению с нынешней (2,5 млн евро в год).

Самир Ханданович принял участие в десяти матчах «Интера» в нынешнем сезоне, пропустив 16 голов. Действующий контракт вратаря истекает в июне.