Бонавентура: «Отличная победа, рад забить!»

В двадцать восьмом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» сумела побить «Интер», а единственный гол встречи забил бывший игрок «Милана» Джакомо Бонавентура - незримый сценарист матча сделал свою работу на отлично. Бонавентура прокомментировал события прошедшей игры:

- Отменная победа, обыграть «Интера» всегда сложно, но пора думать о следующем матче. Он, как всегда, будет самым сложным в сезоне. Мой гол? Самое главное - он принес нам три очка, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет со «Специей».