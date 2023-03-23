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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «Фиорентина» продаст Кокорина и будет рада»

23 Марта 2023 • 15:43 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Итальянский журналист Джорджо Дуси высказался о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину» из аренды.

По словам журналиста, в Италии на российского форварда никто не рассчитывает, и «Фиорентина» будет только рада от него избавиться.

«Здесь не так много говорят о Кокорине, он никого не впечатлил своей игрой в Италии. Никто в него не верит, думаю, «Фиорентина» продаст Кокорина и будет рада, потому что заработает хоть какие-то деньги, хоть и небольшие», — приводит слова Дуси Metaratings.

Журналист подчеркнул, что в будущем «фиалки» рассчитывают не только вернуться в Лигу чемпионов, но и побороться за чемпионство в Италии, и Кокорин — не тот футболист, который способен помочь клубу в достижении поставленных целей.

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 23 игры, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Джорджо Дуси
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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23 Марта 2023 в 15:54
Интересно, а о каком будущем идет речь? Лет через 50?
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