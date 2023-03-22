Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джеко согласен продлить контракт с «Интером»

22 Марта 2023 • 22:44 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
01.04 19:00

Нападающий «Интера» Эдин Джеко готов поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Ранее стороны не могли согласовать условия нового договора, в то время как действующее соглашение истекает уже в июне текущего года. По информации La Gazzetta dello Sport, Джеко пошёл на компромисс и принял условия, предложенные «Интером». Контракт будет рассчитан на один год, а не на два, как ранее требовал 37-летний форвард, зарплата – около 5 млн евро в год. Клубу осталось лишь подтвердить сделку.

В нынешней кампании Эдин Джеко провёл за «нерадзурри» 38 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и пятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
23:01 · Италия. Серия А
Верратти рассказал, планирует ли поиграть в Серии А
22:44 · Италия. Серия А
Джеко согласен продлить контракт с «Интером»
22:12 · Италия. Серия А
Джеко: «В моём возрасте многие заканчивают с футболом, но я не намерен останавливаться»
21:15 · Италия. Серия А
«Отделался лёгким испугом» - мексиканский вратарь Очоа попал в неприятную ситуацию в небе
20:52 · Италия. Серия А
Алейников: «Лучший год в Италии? Первый»
20:49 · Италия. Серия А
«Наполи» сохранит Кварацхелию на следующий сезон
20:41 · Италия. Серия А
Рабио: «Аллегри умеет подбирать правильные слова в любых ситуациях»
20:29 · Италия. Серия А
Алейников уверен, что «Лечче» спасётся
20:11 · Италия. Серия А
​Тренер «Ариса»: У Кокорина есть шанс заиграть в Италии
20:04 · Италия. Серия А
«Наполи» из-за стоимости своих лидеров стал самым дорогим клубом Серии А
19:27 · Англия. Премьер-лига
Озил – четвёртый по числу ассистов в топ-5 чемпионатах Европы в 21 веке
17:53 · Италия. Серия А
​Симеоне настроен привести в «Атлетико» топ-форварда сборной Аргентины
17:32 · Англия. Премьер-лига
​Конте может заменить Моуринью в «Роме»
16:32 · Италия. Серия А
Бывший тренер «Рубина»: «Всем было очевидно, что Хвича вырастет в большого игрока»
15:49 · Италия. Серия А
Моуринью не вернётся в «Реал» 2
Все новости
Рекомендуем