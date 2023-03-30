«Ливерпуль» сохраняет интерес к Амрабату

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может оказаться в Английской премьер-лиге, несмотря на интерес со стороны клубов из испанской Ла Лиги. По информации от Anfield Watch, «Ливерпуль» по-прежнему сохраняет марокканца в своём шорт-листе.

Мерсисайдцев не смущает тот факт, что сам футболист предпочитает выступать за «Барселону». В силу того, что каталонский клуб не может себе позволить трансфер, «Ливерпуль» считает, что может перевернуть ситуацию в свою пользу.

В конце января игрока пытался арендовать лондонский «Челси», но «Фиорентина» запросила слишком большую сумму выкупа.