Известный кипрский агент Андреас Тцурис в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что «Арис» намерен выкупить российского нападающего Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины», которая владеет правами на футболиста.

«Да, я слышал, что «Арис» хочет оставить Кокорина у себя и ведёт переговоры с «Фиорентиной». Сколько в теории клуб может заплатить? Сложно сказать. Думаю, что 1 миллион евро — это потолок, но «Арис» постарается договориться за меньшую сумму.

Вопрос и в том, обращался ли кто-то ещё в «Фиорентину», тогда это будет сложнее для «Ариса». Знаю, что Кокорин сам хочет остаться, он тут лучший игрок чемпионата, это ценно для любого футболиста», — сказал Тцурис.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 23 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость 32-летнего нападающего сейчас оценивается в 800 тысяч евро.