Алексис Санчес: «Однажды я сказал Индзаги, что «Интер» проиграет «Милану», если я не выйду на поле»

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес вспомнил времена выступления за миланский «Интер».

Чилиец не всегда пользовался доверием рулевого «нерадзурри» Симоне Индзаги. Прошлым летом футболист расторг контракт с клубом, после чего перебрался во французский «Марсель».

«Однажды я сказал Индзаги, что мы проиграем «Милану», если он не выпустит меня на поле. Я был прав – мы действительно проиграли. Я больше ничего не говорил, но продолжал спрашивать себя, почему тренер меня не выпускает», – рассказал Санчес в интервью Tuttomercato, вспоминая дерби, прошедшее в феврале 2022 года (победа «Милана» со счётом 2:1).