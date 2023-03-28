Линделоф предложил свои услуги топ-клубу Серии А

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф готов перебраться в миланский «Интер».

Итальянский клуб уже проявлял интерес к шведскому футболисту в январе, однако Эрик тен Хаг заблокировал переход. Сам Линделоф признавался, что хочет играть значительно чаще, поэтому рассматривает различные варианты на лето. Согласно обновлённому отчёту Tuttosport, недавно 28-летний центбрек предложил свои услуги «Интеру» через агента. «Нерадзурри» занимаются поисками замены Милану Шкриньяру, который покинет команду после завершения кампании.

Виктор Линделоф принял участие в 21 матче «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.