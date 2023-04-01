«Интер» проиграл набравшей ход «Фиорентине»

В центральном субботнем матче 28-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал разыгравшуюся «Фиорентину». Команды сыграли в открытый футбол и постоянно обстреливали чужие ворота. Постоянные попытки открыть счет увенчались успехом у гостей сразу после перерыва. Корнер, Артур Кабрал пробил головой - парировано, а вот Джакомо Бонавентура был точен на добивании. В ответ Николо Барелла зарядил практически в крестовину, отскок не в сетку. Под конец команды чуть выдохлись, и счет не изменился - 1:0.
«Фиорентина» уже восьмая после пяти побед кряду. За тот же отрезок «Интер» набрал только три очка и идет третьим.
Протокол игры
|53'Бонавентура Джакомо (0:1)
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо• 90'Бастони Алессандро63' (Мартинес Лаутаро (63') •Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело 77'78' (Аслани Кристьян (78') •Мхитарян Генрих78' (Джеко Эдин (78') •Госенс Робин63' (Де Врей Стефан (63') •Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин63' (Белланова Рауль (63')
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II46' (Миленкович Никола (46') •Роша Игор II•Бираги Кристиано•Кастровилли Гаэтано 58'66' (Соттиль Рикардо (66') •Мандрагора Роландо76' (Барак Антонин (76') •Иконе Жонатан 76'76' (Раньери Лука (76') •Бонавентура Джакомо•Сапонара Риккардо66' (Амрабат Софьян (66') • 79'Кабрал Артур
01 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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