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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» проиграл набравшей ход «Фиорентине»

01 Апреля 2023 • 21:00 Комментировать
Интер Милан
0:1
Фиорентина
окончен

В центральном субботнем матче 28-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал разыгравшуюся «Фиорентину». Команды сыграли в открытый футбол и постоянно обстреливали чужие ворота. Постоянные попытки открыть счет увенчались успехом у гостей сразу после перерыва. Корнер, Артур Кабрал пробил головой - парировано, а вот Джакомо Бонавентура был точен на добивании. В ответ Николо Барелла зарядил практически в крестовину, отскок не в сетку. Под конец команды чуть выдохлись, и счет не изменился - 1:0.

«Фиорентина» уже восьмая после пяти побед кряду. За тот же отрезок «Интер» набрал только три очка и идет третьим.

Протокол игры  
Интер Милан0:1Фиорентина
  53'Бонавентура Джакомо (0:1)
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби Франческо  90'Бастони Алессандро 63' (Мартинес Лаутаро ( 63') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоБрозович Марсело  77' 78' (Аслани Кристьян ( 78') Мхитарян Генрих 78' (Джеко Эдин ( 78') Госенс Робин 63' (Де Врей Стефан ( 63') Лукаку РомелуКорреа Хоакин 63' (Белланова Рауль ( 63')
Запасные: Карбони ВалентинДзанотти МаттиаКордац АлексГальярдини РобертоХанданович Самир
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас II 46' (Миленкович Никола ( 46') Роша Игор IIБираги КристианоКастровилли Гаэтано  58' 66' (Соттиль Рикардо ( 66') Мандрагора Роландо 76' (Барак Антонин ( 76') Иконе Жонатан  76' 76' (Раньери Лука ( 76') Бонавентура ДжакомоСапонара Риккардо 66' (Амрабат Софьян ( 66'  79') Кабрал Артур
Запасные: Черофолини МикелеКуаме КристианГонсалес НиколасБьянко АлессандроБрекало ЙосипТерзич АлексаВенути Лоренцо
01 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина
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