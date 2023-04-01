«Интер» проиграл набравшей ход «Фиорентине»

В центральном субботнем матче 28-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал разыгравшуюся «Фиорентину». Команды сыграли в открытый футбол и постоянно обстреливали чужие ворота. Постоянные попытки открыть счет увенчались успехом у гостей сразу после перерыва. Корнер, Артур Кабрал пробил головой - парировано, а вот Джакомо Бонавентура был точен на добивании. В ответ Николо Барелла зарядил практически в крестовину, отскок не в сетку. Под конец команды чуть выдохлись, и счет не изменился - 1:0.

«Фиорентина» уже восьмая после пяти побед кряду. За тот же отрезок «Интер» набрал только три очка и идет третьим.