Обамеянг попал в сферу интересов «Интера»

Миланский «Интер» положил глаз на нападающего лондонского «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга, который в данный момент является игроком глубокого запаса на «Стэмфорд Бридж». Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» рассматривают габонца в качестве одного из вариантов на усиление центра нападения.

У «Интера» сейчас есть другой нападающий «Челси» – Ромелу Лукаку, который выступает за итальянскую команду на правах аренды. Тем не менее, бельгиец не оправдывает ожиданий руководства, поэтому футболист вряд ли останется на «Джузеппе Меацца» в следующем сезоне.

Обамеянг ранее выступал в Серии А в составе «Милана». В ворота этой команды габонец забил два гола в двух матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов в футболке «Челси».