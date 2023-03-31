«Арис» начал переговоры по выкупу Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды, может остаться в кипрском клубе по окончании текущего сезона, сообщает Sport24.

По информации источника, «Арис» уже вступил в переговоры с итальянским клубом, чтобы обсудить возможный выкуп 32-летнего футболиста. Отмечается, что изначально нынешняя команда Кокорина хотела подписать россиянина бесплатно, однако «Фиорентина» намерена заработать денег на продаже своего игрока.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 23 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 800 тысяч евро.