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«Арис» начал переговоры по выкупу Кокорина

31 Марта 2023 • 09:53 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
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01.04 19:00

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды, может остаться в кипрском клубе по окончании текущего сезона, сообщает Sport24.

По информации источника, «Арис» уже вступил в переговоры с итальянским клубом, чтобы обсудить возможный выкуп 32-летнего футболиста. Отмечается, что изначально нынешняя команда Кокорина хотела подписать россиянина бесплатно, однако «Фиорентина» намерена заработать денег на продаже своего игрока.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 23 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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