В «Арисе» высказались о возможном выкупе Кокорина

В «Арисе» отреагировали на информацию о том, что кипрский клуб планирует выкупить у «Фиорентины» российского нападающего Александра Кокорина.

В пресс-службе «Ариса» сообщили, что сейчас клуб и Кокорин полностью сконцентрированы на плей-офф чемпионата Кипра, поэтому обсуждать возможный перпеход пока преждевременно.

«Арис» и Александр Кокорин сейчас сконцентрированы исключительно на плей-офф чемпионата Кипра. Каждый матч для нас сейчас имеет исключительную ценность и значение», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Напомним, Кокорин выступает за «Арис» с осени прошлого года на правах аренды. В составе кипрской команды 32-летний россиянин провёл 23 матча, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.