«Интер» пригласит Обамеянга только в том случае, если игрок станет свободным агентом

Названо условие, при котором нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в миланский «Интер». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» пригласят габонца только в том случае, если игрок станет свободным агентом. Для этого форварду нужно разорвать контракт с «Челси» который рассчитан до конца следующего сезона.

Ещё одним вариантом для «Интера» является продление аренды Ромелу Лукаку, но «Челси» наверняка хочет избавиться от бельгийца на постоянной основе. При этом сам «Интер» пока тоже не горит желанием оставлять игрока в команде, особенно на фоне трёх голов за сезон в Серии А.