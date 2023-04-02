Отставка Поттера стала 13-й в текущем сезоне АПЛ – рекорд чемпионата

Грэм Поттер стал 13-м по счёту главным тренером, покинувшим свой пост по ходу текущего сезона Английской премьер-лиги.

Ранее в воскресенье стало известно об увольнении из «Лестера» Брендана Роджерса, а вечером со своим рулевым расстался и «Челси». Примечательно, что Поттер провёл во главе лондонского коллектива менее семи месяцев.

Согласно сведениям Opta, отставка Поттера – уже 13-я с начала текущего розыгрыша Премьер-лиги. Предыдущий рекорд чемпионата – десять тренерских перестановок за одну кампанию (трижды – в сезонах 2013/14, 2017/18 и 2021/22) – побит с приличным заделом за десять туров до финиша.