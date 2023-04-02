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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отставка Поттера стала 13-й в текущем сезоне АПЛ – рекорд чемпионата

02 Апреля 2023 • 22:37 Комментировать
Челси
0:2
Астон Вилла
окончен

Грэм Поттер стал 13-м по счёту главным тренером, покинувшим свой пост по ходу текущего сезона Английской премьер-лиги.

Ранее в воскресенье стало известно об увольнении из «Лестера» Брендана Роджерса, а вечером со своим рулевым расстался и «Челси». Примечательно, что Поттер провёл во главе лондонского коллектива менее семи месяцев.

Согласно сведениям Opta, отставка Поттера – уже 13-я с начала текущего розыгрыша Премьер-лиги. Предыдущий рекорд чемпионата – десять тренерских перестановок за одну кампанию (трижды – в сезонах 2013/14, 2017/18 и 2021/22) – побит с приличным заделом за десять туров до финиша.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Английская Премьер-лига Брендан Роджерс Грэм Поттер
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