У Риса Джеймса обнаружена травма подколенного сухожилия

Стало известно, почему правый защитник Рис Джеймс досрочно покинул расположение сборной Англии и вернулся в «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, футболист получил травму подколенного сухожилия.

В ближайшее время медицинский штаб «Челси» проведёт подробное обследование футболиста, которое покажет степень серьёзности травмы. В самом клубе надеются, что возвращение Джеймса – это лишь мера предосторожности.

Напомним, 12 апреля «Челси» предстоит сыграть против мадридского «Реала» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Ещё неизвестно, сможет ли Джеймс восстановиться к этому поединку.