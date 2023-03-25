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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Риса Джеймса обнаружена травма подколенного сухожилия

25 Марта 2023 • 15:39 Комментировать (1)
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

Стало известно, почему правый защитник Рис Джеймс досрочно покинул расположение сборной Англии и вернулся в «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, футболист получил травму подколенного сухожилия.

В ближайшее время медицинский штаб «Челси» проведёт подробное обследование футболиста, которое покажет степень серьёзности травмы. В самом клубе надеются, что возвращение Джеймса – это лишь мера предосторожности.

Напомним, 12 апреля «Челси» предстоит сыграть против мадридского «Реала» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Ещё неизвестно, сможет ли Джеймс восстановиться к этому поединку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Соломон
25 Марта 2023 в 15:55
Саутгейт- вредитель намбер ван для Челси в первую очередь, как и для своей сборной во вторую. Джеймсу после двух серий в лазарете по 4 месяца стали строго дозированно давать время в Челси, для того чтобы он пока пришел в норму. На кой хрен так рисковать и отправлять его в больничку, вызывая на матчи сборных, при том что есть здоровые конкуренты знает наверное только мутной реки вода...
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