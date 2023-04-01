Хаверц: «Фанаты «Челси» должны быть заинтригованы тем, что произойдёт в будущем»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц оценил перспективы своей команды в ближайшие годы. Напомним, самого немца в последнее время связывают с переходом в мюнхенскую «Баварию».

«Конечно, мы проиграли несколько матчей и занимаем десятое место в турнирной таблице, но я думаю, что фанаты должны быть заинтригованы тем, что будет происходить в ближайшие месяцы и годы. Клуб приобрёл многих молодых талантов, которые достигнут здесь серьёзных достижений», – заявил Хаверц в интервью официальному сайту «Челси».

Хаверц в нынешнем сезоне отметился семью голами в Английской премьер-лиге. За всю прошлую кампанию Кай забил восемь мячей в чемпионате.