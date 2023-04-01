Челси - Астон Вилла: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 29-м туре АПЛ сыграют соседи по экватору турнирной таблицы, «Челси» и «Астон Вилла». У «синих» в этом сезоне большие проблемы, и приход нового тренера с грандиозной скупкой новичков больших улучшений не принесли, правда, в последних турах результаты улучшились. Бирмингемцы также в последнее время идут без поражений, с другой стороны, сегодня они очень далеки от того, чтобы считаться фаворитом противостояния.

В 19:30 старт показа матча на « «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина +», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.