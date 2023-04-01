Эмери: «Астон Вилла» могла подписать Фелиша в январе»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признался, что его команда в январе интересовалась нападающим Жоау Фелишем, который в конечном итоге присоединился к лондонскому «Челси» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Не думаю, что сделка по трансферу Фелиша была для нас невозможной в январе. Проблема заключалась лишь в том, что Жоау хотел играть в Лиге чемпионов и имел большую зарплату. «Челси» заплатил огромные деньги, чтобы заполучить его. Так или иначе, «Астон Вилла» не была очевидным претендентом на Фелиша», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Фелиш с момента своего перехода в «Челси» записал на счёт два гола в АПЛ. Португалец сегодня сыграет против «Астон Виллы» в рамках очередного тура чемпионата.