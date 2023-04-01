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Эмери: «Астон Вилла» могла подписать Фелиша в январе»

01 Апреля 2023 • 11:19 Комментировать
Челси
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Астон Вилла
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Через 7 ч. 3 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признался, что его команда в январе интересовалась нападающим Жоау Фелишем, который в конечном итоге присоединился к лондонскому «Челси» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Не думаю, что сделка по трансферу Фелиша была для нас невозможной в январе. Проблема заключалась лишь в том, что Жоау хотел играть в Лиге чемпионов и имел большую зарплату. «Челси» заплатил огромные деньги, чтобы заполучить его. Так или иначе, «Астон Вилла» не была очевидным претендентом на Фелиша», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Фелиш с момента своего перехода в «Челси» записал на счёт два гола в АПЛ. Португалец сегодня сыграет против «Астон Виллы» в рамках очередного тура чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Унаи Эмери Астон Вилла Жоау Фелиш
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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