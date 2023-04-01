Поттер прокомментировал слухи об уходе Ковачича из «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о слухах, которые связывают полузащитника Матео Ковачича с уходом из команды грядущим летом. Напомним, к хорвату ранее приписывали интерес со стороны «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии».

«Он играет свою роль в команде, а в последних нескольких матчах выходил на поле в статусе капитана. С моей точки зрения Матео очень важен. Тем не менее, Ковачич должен обсудить свою ситуацию с клубом. Если у нас появятся какие-либо новости, мы о них сразу расскажем», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Контракт Ковачича с «Челси» заканчивается в конце следующего сезона. Игроку в мае исполнится 29 лет.